Λιβύη: Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις ενόπλων – Χάος και απόδραση κρατουμένων

Η πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, υπήρξε μάρτυρας μιας σημαντικής κλιμάκωσης των ένοπλων συγκρούσεων για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα (Τρίτη 14/5), μεταξύ δυνάμεων που συνδέονται με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και ενόπλων της Δύναμης Αποτροπής για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας, εν μέσω τοπικών και διεθνών προειδοποιήσεων για σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους και την κοινωνική ειρήνη.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ήχοι πυροβολισμών και εκρήξεων συνεχίστηκαν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, με έντονη ανάπτυξη Δυνάμεων Αποτροπής σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένης της Σουκ αλ Τζούμα και της γειτονιάς του αεροδρομίου Μιτίγκα.

Λόγω εντάσεων ασφαλείας, οι πτήσεις εκτρέπονταν από το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα στο αεροδρόμιο Μισράτα, σύμφωνα με τις πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων.

Σε εξέλιξη πεδίου, η Εταιρεία της Λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, παράρτημα Τρίπολης, ανακοίνωσε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Εν μέσω των συγκρούσεων, η Δικαστική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις κοντά στη φυλακή Jdeideh οδήγησαν σε χάος και πανικό, επιβεβαιώνοντας ότι αρκετοί κρατούμενοι είχαν δραπετεύσει, οι περισσότεροι από τους οποίους εκτίουν μακροχρόνιες ποινές.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη προειδοποίησε για κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμάκωση της βίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας Τρίπολης, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων.

Η αποστολή ζήτησε «άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», προειδοποιώντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις θα αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τη χώρα.

Προέτρεψε επίσης όλα τα μέρη στη Λιβύη να συμμετάσχουν σε σοβαρό διάλογο για την επίλυση των διαφορών, επιβεβαιώνοντας την πλήρη υποστήριξή του σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ηρεμία της κατάστασης και τη μεσολάβηση.

