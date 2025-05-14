Λωρίδα της Γάζας: Δεκάδες νεκροί σε βομβαρδισμούς νοσοκομείων

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον νοσοκομείων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσαν πάνω από 28 ανθρώπους την Τρίτη, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον θύλακο, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως επίκειται εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την επομένη ολιγόωρης παύσης των βομβαρδισμών, για να επιτραπεί η απελευθέρωση του ισραηλινοαμερικανού αιχμαλώτου Ίνταν Αλεξάντερ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τους ξανάρχισαν, στοχοποιώντας διαδοχικά δυο νοσοκομεία στη Χαν Γιούνις, σε καθένα από τα οποία βρισκόταν, κατ’ αυτές, «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Νάσερ, σκοτώθηκαν αρκετοί ασθενείς, ανάμεσά τους δημοσιογράφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Η πολιτική προστασία ανέφερε πως κατόπιν η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε «τα περίχωρα και την αυλή του ευρωπαϊκού νοσοκομείου» της Χαν Γιούνις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους.

Ο φωτοειδησεογράφος Άμρο Ταμπάς περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο «σκηνή απόλυτης καταστροφής» εξαιτίας του βομβαρδισμού, που έγινε «παρά την παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην εγκατάσταση» για να οργανωθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση από τη Λωρίδα της Γάζας, που προβλεπόταν για σήμερα, τραυματισμένων παιδιών.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους τομέων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, προειδοποιώντας πως θα εξαπέλυε άμεσα βομβαρδισμούς, μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από το τμήμα αυτό του θυλάκου, δύο από τις οποίες ανέφερε πως αναχαίτισε. Την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις ανέλαβε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που χαρακτηρίζεται σύμμαχο της Χαμάς.