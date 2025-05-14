Φρίκη στη Βραζιλία: Βίασαν, κακοποίησαν και σκότωσαν 20 μηνών παιδί!

Φρικτό θάνατο από τα χέρια της μητέρας της και της συντρόφου της που το βασάνισαν και το βίασαν βρήκε ένα παιδί μόλις 20 μηνών στη Βραζιλία.







Η Μαρία Ίσις Βιέιρα ντε Αμορίμ άφησε την τελευταία της πνοή στις 13 Μαρτίου στην πόλη Εσπίριτο Σάντο.







Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταφερθεί το παιδί ενημέρωσαν τις αρχές καθώς ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και αφυδατωμένο με κάταγμα στο χέρι και μελανιές στο κεφάλι, τον λαιμό και την πλάτη.







Η 27χρονη σύντροφος της μητέρας του παιδιού, Μιλένα Κάρλα Αντρελίνο, υποστήριξε ότι η μικρή Μαρία γλίστρησε στο μπάνιο και έπεσε από τις σκάλες.

(Το σατανικό ζευγάρι των γυναικών)





Μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, όμως, παραδέχθηκε ότι την είχε ξυλοκοπήσει με μια παντόφλα.







Από την πλευρά της η 25χρονη μητέρα του παιδιού, Τζουλιέλε Βιέιρα ντε Αμορίμ, παραδέχθηκε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις σε βάρος της κόρης της, ισχυριζόμενη ότι δεν συμφωνούσε με αυτές.







Τόσο η μητέρα του παιδιού όσο και η σύντροφός της κατηγορούνται για τη δολοφονία του παιδιού, βιασμό και βασανιστήρια με τους ιατροδικαστές να αναζητούν στοιχειά στο άψυχο κορμί της μικρής Μαρίας για προηγούμενες σεξουαλικές επιθέσεις και σωματική κακοποίηση.

(Το άτυχο παιδάκι)

Όπως έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές, η μητέρα του παιδιού είχε αποφυλακιστεί πριν από έξι μήνες μετά από κάθειρξη πέντε ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

