Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας

Νέα παράταση στην εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έδωσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι δύο πλευρές, μετά από σχεδόν εννέα ώρες διαπραγματεύσεων υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, συμφωνώντας παράλληλα στη δημιουργία πιλοτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός συνδέεται με την πλήρη παύση των επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας, με το Ισραήλ να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επιχειρήσεών του στον Λίβανο. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εν εξελίξει επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά την ισχύ της εκεχειρίας, οι συγκρούσεις δεν έχουν εκλείψει, καθώς Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα και να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη λειτουργία των νέων ζωνών ασφαλείας, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη και τον πλήρη έλεγχό τους από τον λιβανικό στρατό. Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται επίσης η θέση του Ισραήλ ότι η διασφάλιση της ασφάλειάς του προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εξάρθρωση των στρατιωτικών υποδομών της.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανεκκινήσουν τις πολιτικές και τις συνομιλίες ασφαλείας στις 22 Ιουνίου, με στόχο την επίτευξη μιας ευρύτερης και πιο μόνιμης συμφωνίας.

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