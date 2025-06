Ισραήλ: Δεκάδες τραυματίες από την πυραυλική επίθεση του Ιράν - Απάντησαν στην επίθεση οι Ισραηλινοί

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το πρωί της Κυριακής (22.6.25) πως πραγματοποίησαν νέα σειρά πληγμάτων στο δυτικό Ιράν, λίγο μετά την πυραυλική επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ με τουλάχιστον 86 τραυματίες. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «άρχισε σειρά πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτική ανακοίνωση. «Σήμερα το πρωί, έπληξε επίσης εκτοξευτήρες πυραύλων έτοιμους να χτυπήσουν το ισραηλινό έδαφος, καθώς και στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμειων, και εξουδετέρωσε γρήγορα τους εκτοξευτήρες που λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Είχε προηγηθεί νέα επίθεση του Ιράν με τουλάχιστον 30 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιέλθαλψε 16 τραυματίες μετά τα πυραυλικά πυρά από το Ιράν, ενώ η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με σοβαρές ζημιές «στο κέντρο» του Ισραήλ.

Tel Aviv has never seen anything like this. pic.twitter.com/G5KvhAG4CM

— ADAM (@AdameMedia) June 22, 2025