ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 14:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ισημερινός: Απελευθερώθηκαν από δίκτυο εμπορίας ανθρώπων
ισημερινός, νεκροί
clock 16:47 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έξι ανήλικες αλλοδαπές, οι οποίες φέρονται να είχαν πέσει θύματα δικτύου εμπορίας ανθρώπων, απελευθερώθηκαν από τις αρχές του Ισημερινούσύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το κύκλωμα ενδέχεται να συνδέεται με την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ.

Η επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας, στον κεντρικό Ισημερινό.

«Οι ανήλικες βρέθηκαν σε κτίριο το οποίο στερείτο επαρκείς ανθρωπιστικές συνθήκες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X. Σε βίντεο που παρέθεσε, ανήλικες εμφανίζονται καλυμμένες με μαύρους χιτώνες και κουκούλες.

«Οι έρευνες υποδεικνύουν τα φερόμενα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και της εξαναγκαστικής εκμετάλλευσης που συνδέονται με μέλη της σέκτας Λεβ Ταχόρ», συμπλήρωσε το υπουργείο.

Αφού διασώθηκαν, οι νεαρές μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2025, μετά τη διάσωση 17 ανηλίκων, η Κολομβία απέλασε και παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές εννιά μέλη της σέκτας.

Η Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά) έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές διώξεις σε διάφορες χώρες, για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης και κακομεταχείριση ανηλίκων.

Έναν χρόνο νωρίτερα, οι αρχές στη Γουατεμάλα διέσωζαν 160 παιδιά σε έφοδο στο νότιο τμήμα της χώρας, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «εξαναγκαστικές εγκυμοσύνες, κακομεταχείριση παιδιών και βιασμούς».

Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, πρεσβεύει ακραία εκδοχή του ιουδαϊσμού, στις αρχές της συγκαταλέγεται το ότι οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή μέχρι τα νύχια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο διερμηνέας του BBC με το Ferto στον τελικό της Eurovision

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισημερινός Κυκλωμα Κορίτσια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis