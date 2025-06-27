Γερμανία: Διετής παύση οικογενειακής επανένωσης για πρόσφυγες χωρίς άσυλο

Την διετή αναστολή του προγράμματος οικογενειακής επανένωσης για πρόσφυγες χωρίς καθεστώς ασύλου υπερψήφισε πριν από λίγο το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, με ψήφους 444 υπέρ και 135 κατά.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στην νομοθεσία για την μετανάστευση περιλαμβάνεται στην προγραμματική συμφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU-SPD).

Γερμανός ΥΠΕΞ: Στο εξής θα φθάνουν στην χώρα 12.000 λιγότερα άτομα ετησίως

«Αποσυναρμολογούμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο εγκληματικών συμμοριών, το οποίο προέβλεπε ότι αρκούσε ένα άτομο να φθάσει στην Γερμανία προκειμένου να ακολουθήσει όλη η οικογένεια», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και εκτίμησε ότι στο εξής θα φθάνουν στην χώρα 12.000 λιγότερα άτομα ετησίως. Στόχος της αναστολής του προγράμματος επανένωσης είναι, διευκρίνισε, η αποτροπή υπερβολικής επιβάρυνσης του κράτους και της κοινωνίας από την εισροή πολλών μεταναστών.

Το μέτρο επηρεάζει τα μέλη των οικογενειών ατόμων σε καθεστώς «επικουρικής προστασίας», τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα ή ως αιτούντες άσυλο, αλλά τους επιτρέπεται η παραμονή για άλλους λόγους, εάν π.χ. αντιμετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων, θανατικής ποινής ή απάνθρωπης μεταχείρισης στην χώρα τους. Σήμερα υπολογίζεται ότι 400.000 άτομα βρίσκονται στην Γερμανία υπό αυτό το καθεστώς και προέρχονται κυρίως από την Συρία.

Επεισοδιακή η σημερινή συνεδρίαση στην Bundestag

Η σημερινή συνεδρίαση στην Bundestag υπήρξε επεισοδιακή, καθώς βουλευτές των Πρασίνων και της Αριστεράς εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους και έλαβαν για αυτό επίπληξη από την πρόεδρο Γιούλια Κλέκνερ. Το ίδιο συνέβη και με βουλευτή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

«Σήμερα ψηφίζετε ενάντια σε κάθε αξιόπιστη πολιτική ενσωμάτωσης και ενάντια σε κάθε αίσθηση ανθρωπιάς», δήλωσε από τους Πράσινους η Σαχίνα Γκαμπίρ, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της AfD Μπερντ Μπάουμαν έκανε λόγο για ένα «μικρό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση» και ο βουλευτής της Αριστεράς Μαρσέλ Έμεριχ περιέγραψε το μέτρο ως «αδίστακτο» και «μισάνθρωπο».

Σε αντίστοιχο μέτρο έχει ήδη συμφωνήσει και η αυστριακή κυβέρνηση.

