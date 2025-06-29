Γάζα: Τουλάχιστον 60 νεκροί σε αεροπορικές επιδρομές και πυρά του Ισραήλ

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα σε επιδρομές του Ισραήλ το Σάββατο, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Στη χειρότερη εξ αυτών, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Tουφάχ της πόλης της Γάζας.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω του πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από την πολιτική προστασία.

Ο κ. Μπασάλ αναφέρθηκε σε επτά αεροπορικά πλήγματα που έγιναν κατ’ αυτόν από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και από αεροσκάφη με συνολικά 60 νεκρούς, ανάμεσά τους 9 παιδιά (τρία στην Τζαμπάλια, βόρεια, άλλα έξι στην πόλη της Γάζας).

Πέρα από την Τζαμπάλια και την πόλη της Γάζας, ο κ. Μπασάλ αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς με νεκρούς στη Χαν Γιούνις (νότια) και στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

Ακόμη δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς περίμεναν να αρχίσει διανομή τροφίμων στον λεγόμενο από τους Ισραηλινούς τομέα Νετσαρίμ (κεντρικά), πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Ερωτηθείς από το AFP για τις πληροφορίες αυτές, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε ως χθες βράδυ.

Πλάνα του πρακτορείου τραβηγμένα από το νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ημέρας δείχνουν νέφη καπνού να υψώνονται έπειτα από εκρήξεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οπτικό υλικό φωτοειδησεογράφου και άλλου εικονολήπτη του AFP εικονίζουν συγγενείς σε κηδείες επτά ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, τα σώματα των οποίων είναι τυλιγμένα σε λευκά νεκρικά σάβανα ή κουβέρτες, στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας.

Άλλο οπτικό υλικό στην πόλη της Γάζας εικονίζει καπνό να υψώνεται έπειτα από έκρηξη ανάμεσα σε ακίνητα ενώ, στην Τζαμπάλια, φωτοειδησεογράφος είδε διασώστες της πολιτικής προστασίας να μεταφέρουν τραυματία που αιμορραγούσε στην πλάτη.

Μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν που τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του θα επικεντρωθούν «εκ νέου στη Γάζα, για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους και να εξαρθρωθεί το καθεστώς της Χαμάς».

Έναυσμα του πολέμου ήταν η έφοδος άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η έφοδος αυτή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα συνεχίζουν να κρατούνται στον θύλακο 49, όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 56.412 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

