Γαλλία: Απαγόρευσαν το κάπνισμα και στις παραλίες

Την απαγόρευση του καπνίσματος σε παραλίες, πάρκα και κοντά σε σχολεία επέβαλε η Γαλλία, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην εκστρατεία της κυβέρνησης κατά της βλαβερής συνήθειας. «Οπου υπάρχουν παιδιά, το κάπνισμα πρέπει να εξαφανισθεί», δήλωσε η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν μιλώντας στην εφημερίδα Ouest-France.

Η γενίκευση των χώρων χωρίς τσιγάρο αποτελεί ένα από τα κεντρικά μέτρα του Εθνικού Αντικαπνιστικού Προγράμματος 2023-27. Η κυβέρνηση αποφάσισε έτσι την απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, όπου μπορεί να βρίσκονται παιδιά, όπως «οι παραλίες, τα πάρκα και οι δημόσιοι κήποι, οι χώροι περιμετρικά των σχολείων, οι στάσεις λεωφορείων και οι χώροι άθλησης στο ύπαιθρο», σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Η υπουργός τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε, ότι «κάθε παραβίαση της νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου 4ης κατηγορίας (135 ευρώ). Η ατομική μας ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει το δικαίωμα των παιδιών να αναπνέουν καθαρό αέρα». Το υπουργείο κατέθεσε πρόταση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με την οποία το κάπνισμα θα απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την είσοδο σχολικών κτιρίων, σε μία προσπάθεια να αποθαρρυνθούν οι μαθητές.

Πρόσφατη σφυγμομέτρηση έδειξε ότι 62% των Γάλλων συμφωνούν με ακόμη πιο αυστηρές απαγορεύσεις. Το κάπνισμα προκαλεί κάθε χρόνο 75.000 θανάτους στη Γαλλία, ενώ το κόστος του εθισμού στη νικοτίνη ανέρχεται σε 156 δισ. ευρώ για τη γαλλική κοινωνία, με το ποσόν αυτό να προκύπτει εάν συνυπολογίσουμε την υποχώρηση της ποιότητας ζωής, τις δαπάνες από την απώλεια παραγωγικότητας, τα μέτρα καταστολής και την περίθαλψη ασθενών.

Τον σκεπτικισμό τους για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων εκφράζει στην εφημερίδα Le Monde ο Λοΐκ Ζοσεράν, πρόεδρος της Συμμαχίας Κατά του Καπνού.

Παρότι ο Ζοσεράν αναγνωρίζει ότι η κρατική πρωτοβουλία αποτελεί θετικό πρώτο βήμα, επισημαίνει ότι το νομοθέτημα «έπρεπε να πηγαίνει πιο μακριά», συμπεριλαμβάνοντας στην απαγόρευση τις συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου και τα υπαίθρια τραπεζοκαθίσματα των καφέ και εστιατορίων, πραγματικά ενυδρεία καπνού και καπνιστών», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Συμμαχίας.

