Σοκ στον αέρα: Αεροσκάφος έπεσε 26.000 πόδια μέσα σε 10 λεπτά -Έγραφαν... διαθήκες οι επιβάτες (βίντεο)

Μηχανική βλάβη στο Boeing 737 προκάλεσε απότομη απώλεια ύψους, με οξυγόνα να πέφτουν και επιβάτες να γράφουν... διαθήκες.

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραγωδία σε πτήση της Japan Airlines προς Τόκιο, όταν το Boeing 737 παρουσίασε σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα πίεσης της καμπίνας, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να βυθιστεί από τα 36.000 πόδια στα 10.500 μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Οι οξυγονομάσκες ενεργοποιήθηκαν αυτόματα, ενώ επιβάτες πανικόβλητοι άρχισαν να φωνάζουν, να προσεύχονται και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να γράφουν διαθήκες με το χέρι κατά τη διάρκεια της απότομης καθόδου.

A Spring Airlines flight from Shanghai to Tokyo was forced to make an emergency landing at Kansai Airport after a sudden loss of cabin pressure triggered a rapid descent from 36,000 feet to just under 10,500 feet in ten minutes. Flight JL8696 was cruising over Japan when a… pic.twitter.com/2n8rDGfqu5 — FL360aero (@fl360aero) July 1, 2025

“Άκουσα έναν θόρυβο – μετά έπεσαν οι μάσκες”

Σύμφωνα με το ιαπωνικό Υπουργείο Μεταφορών, συναγερμός πίεσης ενεργοποιήθηκε γύρω στις 18:53 τοπική ώρα, λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Pudong της Σαγκάης με προορισμό το Ναρίντα του Τόκιο. Ένας επιβάτης περιέγραψε: «Άκουσα έναν πνιχτό θόρυβο, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν οι μάσκες. Μια αεροσυνοδός άρχισε να κλαίει και να φωνάζει “Βάλτε τις μάσκες! Υπάρχει βλάβη!”». Άλλος επιβάτης σημείωσε: «Κοιμόμουν και ξύπνησα με το οξυγόνο στο πρόσωπο. Όλοι είχαν τρομοκρατηθεί».

Άμεση προσγείωση έκτακτης ανάγκης στην Οσάκα

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το αεροπλάνο εκτράπηκε από την πορεία του, καταλήγοντας με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Kansai της Οσάκα στις 20:50, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ως αποζημίωση, η εταιρεία πρόσφερε στους επιβάτες 15.000 γιεν (περίπου 93 δολάρια) και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά δυσάρεστων γεγονότων που αμαυρώνουν τη φήμη της Boeing τον τελευταίο χρόνο:

Τον Ιούνιο, Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη στην Ινδία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, Boeing 737 συγκρούστηκε με σταθμευμένο αεροσκάφος στο Βιετνάμ.

Πέρυσι, θύρα εξόδου αποκολλήθηκε εν πτήσει σε πτήση της Alaska Airlines.

Αυτά τα γεγονότα έχουν προκαλέσει αυξημένη ανησυχία παγκοσμίως για την ασφάλεια των επιβατών και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.

Το συμβάν διερευνάται

Οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές της Ιαπωνίας διεξάγουν αναλυτική έρευνα για τα αίτια της ξαφνικής αποσυμπίεσης, με έμφαση στο σύστημα ελέγχου πίεσης του αεροσκάφους. Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το ψυχολογικό σοκ στους επιβάτες είναι έντονο, με πολλούς να μιλούν για τη χειρότερη εμπειρία της ζωής τους. Το περιστατικό αυτό, ακόμη κι αν δεν είχε τραγική κατάληξη, αναδεικνύει για άλλη μία φορά την κρισιμότητα των πρωτοκόλλων ασφαλείας αλλά και την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο ποιότητας στα αεροσκάφη των μεγάλων κατασκευαστών.

