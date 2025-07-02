Καύσωνας στην Ιταλία: Αυξάνονται οι νεκροί - Πέθαναν δύο στη Σαρδηνία ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία!

Ο φονικός καύσωνας που πλήττει τη Νότια Ευρώπη κόστισε τη ζωή σε δύο ακόμη ανθρώπους σήμερα (2/7) στη Σαρδηνία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της εβδομάδας σε έξι, στην γειτονική μας χώρα. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 75 και 60 ετών αντίστοιχα, υπέστησαν καρδιακή ανακοπή ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία σε παραλιακές περιοχές των θέρετρων Σαν Τεοντόρο και Μπουντόνι, όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δύο άνδρες έχασαν ξαφνικά τις αισθήσεις τους και κατέρρευσαν στην άμμο. Παρά την άμεση κινητοποίηση ιατρικού προσωπικού και τη χορήγηση πρώτων βοηθειών, οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Τέσσερις ακόμη θάνατοι από θερμική καταπόνηση και ακραία φαινόμενα

Από την αρχή της εβδομάδας, η Ιταλία θρηνεί τέσσερις επιπλέον θανάτους εξαιτίας της έντονης θερμικής επιβάρυνσης, αλλά και από πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ξαφνικές καταιγίδες. Το μείγμα καύσωνα και ακραίων καιρικών φαινομένων έχει επιδεινώσει τις συνθήκες, καθιστώντας την καθημερινότητα επικίνδυνη για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Οι ιταλικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ προειδοποιούν τους πολίτες –ιδιαίτερα ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας– να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να παραμένουν σε δροσερούς χώρους.

Έκτακτα μέτρα και θερμική προειδοποίηση σε όλη την Ιταλία

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει "κόκκινο συναγερμό" για περισσότερες από δώδεκα πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, η Νάπολη, η Φλωρεντία και το Μιλάνο. Οι δήμοι προχωρούν σε διανομή νερού και άνοιγμα κλιματιζόμενων χώρων για τους άστεγους και τους ηλικιωμένους.

Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε επιφυλακή τα τοπικά κέντρα πρώτων βοηθειών και συνιστά περιορισμό μετακινήσεων τις μεσημεριανές ώρες, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν το αποκορύφωμά τους.

