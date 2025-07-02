Ιταλία: Τέσσερις νεκροί από τον καύσωνα - 70χρονος νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Ο καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ιταλία. Σήμερα 18 πόλεις της χώρας βρίσκονται σε «κόκκινο επίπεδο επιφυλακής», ενώ την Παρασκευή αναμένεται τουλάχιστον 20 πόλεις να μπουν σε αυτό το επίπεδο αυτό επιφυλακής.

Τέσσερις άνθρωποι, έχουν χάσει την ζωή τους από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, από την αρχή της εβδομάδας. Το τελευταίο θύμα της ζέστης, είναι ένας άνδρας 70 ετών, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του, κοντά στην πόλη Μπρέσια. Κατά την διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, υπέστη καρδιακή προσβολή.

Στο μεταξύ, οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν και στο ξέσπασμα σειράς πυρκαγιών, στην περιοχή Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μπόρεσαν να τεθούν υπό έλεγχο σε χρόνο ρεκόρ.

Στις περιφέρειες με πρωτεύουσες το Τορίνο, την Βενετία και το Μιλάνο, υιοθετήθηκαν μέτρα τα οποία απαγορεύουν την εργασία κάτω από τον ήλιο, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, κατά τις ημέρες ύψιστης επιφυλακής, λόγω καύσωνα. Σήμερα η ιταλική κυβέρνηση συναντά τα συνδικάτα της χώρας, για να συμφωνηθούν μέτρα στήριξης των εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν περιορίσει ή και σταματήσει να εργάζονται και να παράγουν.

Ανησυχία, τέλος, προκαλούν περιστατικά λιποθυμίας τραγουδιστών και κομπάρσων που συμμετέχουν σε πρόβες έργων, στην Αρένα της Βερόνας. Οι καλλιτέχνες ζήτησαν με έμφαση την υιοθέτηση νέων, αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία της υγείας τους και η διοίκηση απάντησε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί.

