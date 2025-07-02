Τραμπ: Χυδαία λόγια για Μπάιντεν από τη φυλακή Alligator Alcatraz -«Με ήθελε εδώ μέσα ο π@@@@@@ς γιος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβρισε χυδαία τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, καθώς εγκαινίασε χθες ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στο Έβεργκλεϊντς της Φλόριντα, γνωστό ως «Alligator Alcatraz», ισχυριζόμενος ότι ο προκάτοχός του τον ήθελε πίσω από παρόμοια κάγκελα.

«Ο Μπάιντεν με ήθελε εδώ μέσα, εντάξει», είπε ο Τραμπ την 1η Ιουλίου δίπλα σε κλουβιά με κρίκους και κρεβάτια που θα στεγάζουν κρατούμενους μετανάστες από σήμερα Τετάρτη (2/7). «Με ήθελε. Δεν λειτούργησε έτσι, αλλά με ήθελε εδώ μέσα αυτός ο π@@@@@@ς γιος».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Μπάιντεν για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες του 2023, με επικεφαλής τον ειδικό σύμβουλο Τζακ Σμιθ, σχετικά με τις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 και να αποκρύψει απόρρητα έγγραφα. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είχαν πολιτικά κίνητρα για να βλάψουν τις πιθανότητές του στις εκλογές του 2024. Και οι δύο υποθέσεις έκλεισαν μετά την εκλογή του Τραμπ για δεύτερη προεδρική θητεία το 2024

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης «Alligator Alcaraz» στη νότια Φλόριντα, περίπου 37 μίλια από το Μαϊάμι, μαζί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ. Το κέντρο, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίζει 450 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και θα φιλοξενεί περίπου 5.000 άτομα, βρίσκεται σε μια περιοχή γεμάτη με αλιγάτορες, κροκόδειλους και πύθωνες - εικόνες που ο Λευκός Οίκος έχει εκμεταλλευτεί για να ενισχύσει την σκληρή πολιτική του Τραμπ κατά της παράνομης μετανάστευσης.

«Δεν είναι ένα καλό σενάριο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα. «Τα φίδια είναι γρήγορα, αλλά οι αλιγάτορες - θα τους μάθουμε πώς να τρέχουν μακριά από έναν αλιγάτορα», είπε, κουνώντας το χέρι του με μια κίνηση μπρος-πίσω. «Μην τρέχετε σε ευθεία γραμμή. Τρέξτε έτσι».

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εγκατέλειψε τις προσπάθειες επανεκλογής του τον περασμένο Ιούλιο μετά από ένα καταστροφικό ντιμπέιτ εναντίον του Τραμπ, διαγνώστηκε τον Μάιο με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποιεί «κοσμητικά επίθετα» για τον Μπάιντεν. Αποκάλεσε τον Μπάιντεν «ηλίθιο γιο ηλίθιας» σε μια προεκλογική συγκέντρωση τον Ιούλιο του 2023 στην Πενσυλβάνια.

