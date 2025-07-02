Iταλία: Αδέρφια «φαντάσματα» ζούσαν απομονωμένα μέσα στο δάσος - Δεν μιλούν, φοράνε πάνες

Δύο αδέρφια 9 και 6 ετών, βρέθηκαν να ζουν σε μια «βρώμικη φάρμα», φορώντας ακόμα πάνες και επικοινωνώντας μόνο μέσω της δικής τους...ασυνήθιστης γλώσσας, μετέδωσε ο τύπος στην Ιταλία. Η αστυνομία έμεινε άναυδη όταν βρήκε τα δύο αγόρια στο αγρόκτημα στο Λαουριάνο, κοντά στο Τορίνο, το οποίο χαρακτήρισε «βρώμικο» και εντελώς απομονωμένο από την κοινωνία. Η σοκαριστική τους ανακάλυψη έγινε όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν για να εκκενώσουν την περιοχή λόγω κινδύνου πλημμύρας.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί συνάντησαν το ερημικό οικογενειακό σπίτι. Ο κήπος ήταν γεμάτος σκουπίδια, ενώ τα ετοιμόρροπα έπιπλα και τα εγκαταλελειμμένα τραμπολίνο σάπιζαν, έξω από το ερειπωμένο αγροτόσπιτό τους.

Παρά την ηλικία τους, τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσαν να φορούν πάνες και να επικοινωνούν μόνο σε μια στοιχειώδη, δική τους γλώσσα. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εγγραφεί ποτέ σε σχολείο ούτε είχαν εξεταστεί από γιατρό, ζώντας εντελώς μακριά από τον έξω κόσμο και τις αρχές.

I «fratellini fantasma» di Lauriano: «Il padre li teneva nel bosco perché ossessionato dal Covid» https://t.co/LdowrChORX — Corriere della Sera (@Corriere) June 28, 2025

Τα παιδιά κατάγονται από τη Γερμανία, αλλά μετακόμισαν στην Ιταλία με τους γονείς τους. Ο πατέρας τους, ένας 54χρονος Ολλανδός γλύπτης, λέγεται ότι επέλεξε μια ζωή απομόνωσης για την οικογένειά του λόγω φόβων για μολύνσεις, ανησυχώντας ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για την COVID-19.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχαν πρόσβαση σε φορητούς υπολογιστές, μουσικά όργανα και εξοπλισμό σκι και μάλιστα απολάμβαναν ιππασία και επισκέψεις σε μουσεία.

«Η σύζυγός μου κι εγώ τους παρέχουμε όλα όσα χρειάζονται. Έχουν πολλά παιχνίδια, ο καθένας το δικό του λάπτοπ, πολλά μουσικά όργανα και τον δικό τους εξοπλισμό σκι. Πηγαίνουν για ιππασία με πόνυ στους στάβλους και περνούν πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους σε εστιατόρια και μουσεία».

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς του ότι τους έκανε κατ' οίκον εκπαίδευση, τα παιδιά ήταν αναλφάβητα. Ο τοπικός τύπος τα έχει αναφέρει ως «παιδιά-φαντάσματα» επειδή δεν έχουν αναγνωριστεί ποτέ επίσημα.

Αφού βρέθηκαν να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους κατόπιν εντολής του Δικαστηρίου Ανηλίκων του Τορίνο. «Υπάρχουν γεγονότα που υποδηλώνουν ότι οι ανήλικοι στερούνται επαρκούς βοήθειας από τους γονείς ή τους συγγενείς τους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την παρέχουν» ανέφεραν οι αρχές του δικαστηρίου.

