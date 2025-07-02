Ισραήλ: «Εξουδετερώσαμε τρομοκρατικό πυρήνα του Ιράν στη Συρία» (βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (2/7) ότι συνέλαβε μέλη «τρομοκρατικού πυρήνα που είχε ενεργοποιηθεί από το Ιράν» σε επιδρομή στη νότια Συρία, ενώ η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έλαβαν πληροφορίες από ανακρίσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες οδήγησαν τους στρατιώτες να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και να συλλάβουν αρκετούς τρομοκράτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι στρατιώτες εντόπισαν όπλα στις περιοχές όπου συνελήφθησαν οι τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πυροβόλων όπλων και χειροβομβίδων, ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωση τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

⭕️Our troops completed an operation to apprehend an Iranian-operated terrorist cell in the areas of 'Umm al-Lux' and 'Ain al-Batsali' in southern Syria, following intelligence gathered during interrogations in recent weeks. We will continue operating to prevent the entrenchment… pic.twitter.com/WNYDSY8Y99 — Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2025

«Δεν θα επιτρέψουμε σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή εχθρικά στοιχεία να εγκατασταθούν σε αυτή την περιοχή», δήλωσαν οι IDF.

Συνεχής παρουσία και επιχειρήσεις του Ισραήλ στη νότια Συρία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η 210η Μεραρχία των IDF συνέλαβε αρκετούς υπόπτους στη νότια Συρία.

Οι δυνάμεις της μεραρχίας αναπτύχθηκαν επίσης από την περιοχή του όρους Ερμών στο «τρίγωνο των συνόρων», το οποίο αναφέρεται στα σύνορα του Ισραήλ, της Συρίας και της Ιορδανίας.

Τον Μάιο, η μεραρχία αποκάλυψε εξοπλισμό μάχης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών βλημάτων πυραύλων και ναρκών στη νότια Συρία, ανέφερε ο στρατός.

Από την πτώση του Σύρου προέδρου και συμμάχου του Ιράν Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, η νέα ηγεσία που κατέλαβε την εξουσία στη Συρία και ο ισραηλινός στρατός έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν θα ανεχθούν την εγκατάσταση καμίας «απειλής» στην ασφάλεια στη νότια Συρία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του «ενδιαφέρεται» για την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη Συρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει το τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν που κατέλαβε στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967 και προσάρτησε το 1981.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, που έχουν αναπτυχθεί από τον Δεκέμβριο στην αποστρατιωτικοποιημένη (και υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ) ζώνη στα Υψίπεδα, διεξάγουν συχνά επιδρομές στη νότια Συρία.

Πηγή: Jerusalem Post

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

