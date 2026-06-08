Δύτες ήλθαν αντιμέτωποι με μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο -Σπάνια υποβρύχια συνάντηση (βίντεο)

Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα -έναν μεγάλο λευκό καρχαρία να κινείται γύρω τους - βρέθηκαν εθελοντές δύτες στη Μεσόγειο στη διάρκεια αποστολής απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων διχτυών.

Το περιστατικό, που συνέβη σε ανοιχτή θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τυνησίας και Σικελίας, θεωρείται από επιστήμονες ως πιθανώς η πρώτη φορά που καταγράφεται υποβρύχια μεγάλος λευκός καρχαρίας στο φυσικό του περιβάλλον στη Μεσόγειο.

«Τα χέρια μου έτρεμαν» – Η στιγμή της καταγραφής του μεγάλου λευκού καρχαρία

Ο εθελοντής δύτης Ντερκ Ρέμερς περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησης με τον μεγάλο λευκό καρχαρία ως συγκλονιστική, σημειώνοντας ότι η ένταση της στιγμής τον δυσκόλεψε ακόμη και να χειριστεί την κάμερα.





Ο καρχαρίας πλησίασε την ομάδα, έκανε κύκλο και στη συνέχεια επέστρεψε πριν απομακρυνθεί στο μπλε φόντο του βυθού, με τους δύτες να τον περιγράφουν ως «ήρεμο και περίεργο» και όχι επιθετικό.

Η αποστολή της Healthy Seas και το πρόβλημα των παρατημένων διχτυών

Η καταγραφή του μεγάλου λευκού καρχαρία έγινε στο πλαίσιο αποστολής της Healthy Seas σε συνεργασία με τη Ghost Diving και τη Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS), με στόχο την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ναυάγιο.

Τα δίχτυα αυτά συνεχίζουν να παγιδεύουν και να σκοτώνουν θαλάσσια ζωή για χρόνια, ακόμη κι όταν έχουν εγκαταλειφθεί, λειτουργώντας σαν αόρατη παγίδα στον βυθό.

Ένα εύθραυστο οικοσύστημα στη Στενά της Σικελίας

Η περιοχή θεωρείται από τις πιο εντατικά αλιευόμενες στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τους δύτες, το ναυάγιο που ερευνούσαν είχε συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες διχτυών με την πάροδο των ετών, παγιδεύοντας ακόμη και θαλάσσιες χελώνες και μεγάλα ψάρια σε προηγούμενες αποστολές.

Η παρουσία ενός τόσο σπάνιου θηρευτή σε αυτή τη ζώνη θεωρείται ένδειξη ότι το οικοσύστημα εξακολουθεί να φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα, αλλά και ότι κινδυνεύει από τα απορρίμματα της αλιευτικής δραστηριότητας.

Ερευνητές που εξέτασαν το υλικό χαρακτήρισαν την καταγραφή εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι περισσότερες γνώσεις για τον μεγάλο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο προέρχονται από νεκρά δείγματα που έχουν αλιευθεί.

Επιστήμονες του Stazione Zoologica Anton Dohrn σημείωσαν ότι τέτοιες παρατηρήσεις βοηθούν ουσιαστικά στην κατανόηση της κατανομής και της συμπεριφοράς ενός είδους που θεωρείται ιδιαίτερα απειλούμενο στην περιοχή.

Έκκληση για προστασία των θαλασσών

Οι εθελοντές υπογραμμίζουν ότι οι καθαρισμοί από μόνοι τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων διχτυών. Όπως τονίζουν, απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις για τον περιορισμό της παράνομης και βιομηχανικής υπεραλίευσης και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Η σπάνια εμφάνιση του καρχαρία λειτουργεί, όπως λένε, ως υπενθύμιση ότι η υγεία των θαλασσών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε επίπεδο της τροφικής αλυσίδας — από τα μικρότερα ψάρια έως τους κορυφαίους θηρευτές.

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