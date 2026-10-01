Δραματική κλιμάκωση στο Κονγκό: Πάνω από 4.000 οι νεκροί από τον Έμπολα

Ανησυχητικά ευρήματα για δημοφιλείς γατοτροφές φέρνει στο φως νέα έρευνα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, καθώς σχεδόν όλα τα προϊόντα που εξετάστηκαν περιείχαν βαρέα μέταλλα, χημικές ουσίες από πλαστικά ή κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Μάλιστα, ουσίες εντοπίστηκαν ακόμη και σε προϊόντα που προωθούνται ως «φυσικά» ή υψηλής διατροφικής αξίας.

Η έρευνα του Clean Label Project εξέτασε 100 από τις πλέον δημοφιλείς γατοτροφές για περισσότερους από 122 πιθανούς ρύπους, μεταξύ των οποίων μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και φθαλικές ενώσεις.







Μόλυβδος στο 99% των δειγμάτων



Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλυβδος ανιχνεύθηκε στο 99% των δειγμάτων, κάδμιο στο 96% και αρσενικό στο 94%, σε προϊόντα από συνολικά 62 μάρκες. Οι συγκεντρώσεις διαφοροποιούνταν ανάλογα με το είδος της τροφής, αλλά και την κύρια πηγή πρωτεΐνης.

Οι ξηρές τροφές περιείχαν περίπου τρεις φορές περισσότερο μόλυβδο σε σχέση με τις υγρές ή τις air-dried, ενώ οι τροφές με ψάρι και θαλασσινά εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις υδραργύρου και καδμίου.

Έως και 28 φορές περισσότερο υδράργυρο στις υγρές τροφές με θαλασσινά



Σύμφωνα με την έρευνα, οι τροφές με βάση ψάρια και θαλασσινά είχαν περίπου 18 φορές περισσότερο υδράργυρο και 2,5 φορές περισσότερο κάδμιο σε σχέση με προϊόντα που χρησιμοποιούσαν άλλες πηγές πρωτεΐνης.

Στις υγρές γατοτροφές με θαλασσινά, τα επίπεδα υδραργύρου ήταν σχεδόν 28 φορές υψηλότερα από εκείνα σε αντίστοιχα προϊόντα με άλλα κρέατα, κυρίως πουλερικά.

Γλυφοσάτη και χημικές ουσίες από πλαστικά



Η έρευνα εντόπισε επίσης γλυφοσάτη στο 37% των προϊόντων, ενώ όσο περισσότερα φυτικά συστατικά περιλαμβάνονταν στα πρώτα δέκα συστατικά μιας τροφής, τόσο υψηλότερες ήταν κατά μέσο όρο οι συγκεντρώσεις του ζιζανιοκτόνου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και η παρουσία της φθαλικής ένωσης DEHP, η οποία χρησιμοποιείται σε πλαστικά PVC και σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η ουσία ανιχνεύθηκε περίπου στα μισά προϊόντα, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε κονσέρβες και συσκευασίες τύπου pouch.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες γατών



Οι ερευνητές προτείνουν στους ιδιοκτήτες να εναλλάσσουν τις πηγές πρωτεΐνης, ιδιαίτερα εάν η γάτα καταναλώνει συχνά τροφές με ψάρι, ώστε να περιορίζεται η καθημερινή έκθεση σε υδράργυρο και κάδμιο.







Για χαμηλότερη έκθεση σε μόλυβδο, η έρευνα προτείνει υγρές ή air-dried τροφές αντί για ξηρές, ενώ συστήνεται προσεκτικός έλεγχος των συστατικών και επικοινωνία με τις εταιρείες για τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

Η μελέτη, πάντως, είχε έναν σημαντικό περιορισμό: κάθε προϊόν εξετάστηκε από μία μόνο παρτίδα, επομένως τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν προκαλεί βλάβη σε μια γάτα ούτε αποτυπώνουν πιθανές διαφορές μεταξύ διαφορετικών παρτίδων.

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