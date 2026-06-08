Βίντεο - ντοκουμέντο: Ουκρανικό drone έπληξε τρένο που ταξίδευε προς την Κριμαία

Ουκρανικό drone χτύπησε τα ξημερώματα της Δευτέρας έναν συρμό τρένου που έκανε το ταξίδι από τη Μόσχα στην Κριμαία και σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, από την επίθεση αυτή ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταδίδουν, επικαλούμενα τον επικεφαλής των Αρχών στην Κριμαία, Σεργκέι Αξιόνοφ, ακόμα ένα άτομο έχει τραυματιστεί και νοσηλεύεται. Κατά τα λεγόμενα του, ο μηχανοδηγός του τρένου είναι ο τραυματίας και ο βοηθός μηχανοδηγού ο άνδρας που έχασε τη ζωή του.

Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

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💥Ukrainian drone strikes Russian passenger train, killing onepic.twitter.com/WhXjMHGgQ7 #RussiaUkraineWar



📌A Ukrainian drone struck a Russian passenger train travelling on the #Moscow_Simferopol route, killing the assistant driver and injuring the train driver,… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 8, 2026

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