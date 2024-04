Αυστραλία: 152 άνθρωποι διασώθηκαν από πλημμυρισμένες περιοχές στη Νέα Νότια Ουαλία

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο ότι 152 άνθρωποι διασώθηκαν από πλημμυρισμένες περιοχές στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου πολλοί κάτοικοι υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν αναζητώντας ασφαλή καταφύγια (στη φωτογραφία, επάνω, κατολίσθηση στην κοιλάδα (φωτογραφία, επάνω, από Megalong Creek Estate/abc.net.au).

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Νέα Νότια Ουαλία δέχθηκαν 4.128 κλήσεις για βοήθεια το προηγούμενο 24ωρο

A man clinging to an excavator has been rescued by SES volunteers after finding himself stranded in floodwaters in Erskine Park this morning.

It comes as heavy rainfall overnight sparked evacuation orders and flood warnings across parts of Sydney. #9News

LATEST:… pic.twitter.com/qhWPBOYEEa

