Ανακοίνωσε Πετράκη η ΑΕΛ

Και με τη... βούλα προπονητής της ΑΕΛ είναι ο Ηρακλειώτης Γιώργος Πετράκης, καθώς η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (15/5) την πρόσληψη του 37χρονου τεχνικού, που θα οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή της στη Super League. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος προπονητής των «βυσσινί» εργαζόταν μέχρι πρότινος στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, με τον κυπριακό σύλλογο να γνωστοποιεί νωρίτερα σήμερα ότι ο Πετράκης θα συνέχιζε την καριέρα του στην ΑΕΛ και πως έχει αποπληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης του συμβολαίου του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ έχει ως εξής:

«Ο Γιώργος Πετράκης αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ.

Ο Κρητικός τεχνικός βρέθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου και ολοκληρώθηκε η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον ίδιο να αναλαμβάνει άμεσα δουλειά.

Ο Γιώργος Πετράκης ξεκίνησε την καριέρα του στην Κρήτη όπου και κάθισε στον πάγκο των ΑΟ Τυμπακίου, Ηροδότου, Ερμή Ζωνιανών, Κισσαμικού και μετά συνέχισε στην ΑΕ Καραϊσκάκης.

Η Λαμία ήταν η πρώτη του ομάδα στην Super League και μετά συνέχισε στο Λουξεμβούργο και την Ζεν Ες και την Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Η Κηφισιά ήταν ο νέος σταθμός στην καριέρα του, καταφέρνοντας να ανεβάσει την ομάδα των βορείων προαστίων για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Super League.

Τα δύο τελευταία χρόνια βρέθηκε στην Κύπρο όπου ήταν προπονητής σε Δόξα Κατωκοπιάς και Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Καλή επιτυχία coach!».