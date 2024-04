Νέα Υόρκη: Τρόμος από σεισμό 4,8 Ρίχτερ – Πόσα κτίρια θα κατέρρεαν αν το επίκεντρο ήταν στην πόλη (βίντεο)

Ως μία αρκετά ισχυρή δόνηση, με μεγάλη διάρκεια, περιγράφουν οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί (τοπική ώρα) της Παρασκευής (5/4) δυτικά της πόλης.

Ο Εγκέλαδος «χτύπησε» περίπου στις 10:20, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται κοντά στο Λέμπανον του Νιου Τζέρσεϊ και το εστιακό βάθος της να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της βόρειας Πενσυλβάνια και του δυτικού Κονέκτικατ, σύμφωνα με το Reuters και αναρτήσεις στα social media.

Οι κάτοικοι της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ πιάστηκαν εξαπίνης, καθώς σπάνια καταγράφεται εκεί αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για τον τρίτο πιο δυνατό σεισμό στην περιοχή εδώ και 280 χρόνια.

«Ήταν τρομακτικό. Ο ήχος έμοιαζε με αυτόν ενός μεγάλου φορτηγού όταν περνά τον δρόμο»

Η 33χρονη Nicole Kravitz βρισκόταν στο καφέ, που διατηρεί με τον σύζυγό της, στην κομητεία του Σόμερσετ στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν το πάτωμα άρχισε να τρέμει. Τα στοιβαγμένα πιάτα και τα ποτήρια στην κουζίνα άρχισαν να δονούνται.

«Ήταν σαν να έπεσε ένα αεροπλάνο. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε», περιγράφει μιλώντας στην USA TODAY.

Όπως λέει, κάποιοι από τους εργαζόμενους έτρεξαν προς την έξοδο, ενώ εκείνη έλεγξε το κτίριο για ζημιές. Η ένταση του σεισμού ήταν τέτοια που αισθάνθηκε ότι βρίσκεται στη Νότια Καλιφόρνια, όπου είχε ζήσει για αρκετά χρόνια, περιγράφει η Nicole Kravitz.

«Νόμιζα ότι ένα φορτηγό χτύπησε το κτίριο», τονίζει με τη σειρά της η ιδιοκτήτρια μία επιχείρησης στο Λίβανο του Νιου Τζέρσεϊ. «Οι πελάτες άρχισαν να πανικοβάλλονται και να λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους από συγγενείς και φίλους», προσθέτει η ίδια, τονίζοντας ότι «ήταν μακράν ο χειρότερος σεισμός που είχε νιώσει ποτέ».

Στο Μπρούκλιν, οι κάτοικοι ένιωσαν τα κτίριά τους να τρέμουν. Πολλοί βγήκαν έξω αφού σταμάτησε ο σεισμός. «Ήταν τρομακτικό. Ο ήχος έμοιαζε με αυτόν ενός μεγάλου φορτηγού όταν περνά τον δρόμο», λένε.

Η Charita Walcott, μια 38χρονη κάτοικος του Μπρονξ της Νέας Υόρκης, κάνει λόγο για «ένα βίαιο θόρυβο που διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα».

Η στιγμή του σεισμού από το Άγαλμα της Ελευθερίας:

EarthCam captured the moment a 4.8-magnitude earthquake recorded in New Jersey shook residents in surrounding states and New York City on Friday morning. The earthquake was the strongest in NJ since 1884. pic.twitter.com/cKXmXqmxtW

— EarthCam (@EarthCam) April 5, 2024