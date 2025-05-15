ATHENA 2025: Στα Χανιά η επετειακή 10η διοργάνωση για το ελαιόλαδο

Η φετινή, επετειακή 10η διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου ATHENA πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, στις 8, 9 και 10 Μαΐου, στο ιστορικό κτήριο Μεγάλο Αρσενάλι. Η επιλογή των Χανίων μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η περιοχή κατέχει εμβληματική θέση ανάμεσα στις ελαιοπαραγωγικές ζώνες της Ελλάδας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το κορυφαίο ελαιόλαδο του διαγωνισμού (Best of Show) ήταν το Marcum Coratina από την ποικιλία Κορατίνα (με καταγωγή από τη Νότια Ιταλία), της εταιρείας Marcum Olive, με έδρα την Καλιφόρνια (Paso Robles, κομητεία San Luis Obispo).

Τα αποτελέσματα των βραβευμένων ελαιολάδων θα αναρτηθούν την Παρασκευή 23 Μαΐου στις 12:00 το μεσημέρι, στον ιστότοπο του διαγωνισμού ATHENA: www.athenaoliveoil.gr. Όπως κάθε χρόνο, η αξιολόγηση έγινε από 30μελή διεθνή κριτική επιτροπή, με συμμετοχή 20 ξένων κριτών από 13 χώρες και 10 Ελλήνων.

Ο ATHENA 2025 σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών. Αξιολογήθηκαν 640 ελαιόλαδα, το 53% εκ των οποίων από το εξωτερικό. Η εμπιστοσύνη που έδειξαν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγοί από 25 χώρες της Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης επιβεβαιώνει το διεθνές κύρος του διαγωνισμού. Η διαρκής παρουσία ελαιολάδων από όλο τον κόσμο καταδεικνύει τη σημασία του ATHENA ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης ελαιολάδου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ηγετική δύναμη στον παγκόσμιο ελαιοκομικό χάρτη.

Ο ATHENA πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική ελαιοκομική περιοχή της Ελλάδας. Η επιλογή των Χανίων για την επετειακή 10η διοργάνωση ήταν απολύτως συνειδητή, καθώς η σχέση τους με την ελιά και το ελαιόλαδο είναι μοναδική και διαχρονική. Με 8.200.000 ελαιόδεντρα σε 375.000 στρέμματα και ετήσια παραγωγή 26.000 - 30.000 τόνων ελαιολάδου, ο ελαιώνας των Χανίων είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος της Κρήτης (μετά του Ηρακλείου) και από τους πιο σημαντικούς της Ελλάδας. Η μορφολογία τού εδάφους και ο πλούτος των υπεραιωνόβιων ελιών του εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή, η οποία, εκτός από το χανιώτικο ελαιόλαδο που γνώρισε σε βάθος, επισκέφθηκε πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Tο φυσικό κάλλος της περιοχής, η κρητική κουζίνα και η αυθεντικότητα των ανθρώπων συνέθεσαν ένα υποδειγματικό μίγμα υποδοχής για τον ATHENA 2025, επιβεβαιώνοντας περίτρανα τη διάσημη κρητική φιλοξενία.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, ο διαγωνισμός έχει φιλοξενηθεί σε Αθήνα, Πύλο, Δελφούς, Ναύπλιο, Σπάτα, Λέσβο, Σητεία, Καβάλα και Σπάρτη. Η πόλη που θα φιλοξενήσει την 11η διοργάνωση θα ανακοινωθεί στην επίσημη τελετή απονομής βραβείων, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών, στις 7 Ιουνίου 2025. Σε αυτήν αναμένεται να παρευρεθούν και φέτος πολλοί ελαιοπαραγωγοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του ATHENA 2025 διοργανώθηκαν, επίσης, μία Έκθεση Ελαιολάδων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και μία Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Εξάγω Ελαιόλαδο», με ομιλητές μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. Ο φετινός ATHENA τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Τουρισμού και έγινε σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, του Επιμελητηρίου Χανίων, του Δήμου Χανίων, των Δήμων Αποκορώνου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων, της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης και του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης με την εταιρεία διαχείρισης εκδηλώσεων Vinetum, η οποία έχει ιδρύσει και οργανώνει ετησίως τον διαγωνισμό. Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», ενώ θεσμικός εταίρος ήταν και φέτος το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Προϊοντικοί Χορηγοί τού διαγωνισμού ήταν τα μεταλλικά νερά Δουμπιά (ανθρακούχο) και Θεόνη (ήσυχο), τα γιαούρτια Μπαλαντίνος, οι καφέδες Nespresso, τα μήλα Zagorin, η μπύρα Χάρμα (Κρητική Ζυθοποιία), τα φρούτα «Τ. Μυλωνάκη- Κ. Αδικημενάκης ΕΛΕΝΑ Α.Ε.» και τα κρασιά των οινοποιείων Ανώσκελη, Μανουσάκη και Ντουράκη.

