Ένα δώρο χωρίς παραλήπτη - Εθελοντική αιμοδοσία στην Αγία Τριάδα

Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Αγίας Τριάδος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην 8η Εθελοντική Αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, από 09:30 έως 13:30, στο Πνευματικό – Νεανικό Κέντρο (έναντι Μουσείου Φυσικής Ιστορίας).

Μια σταγόνα αίματος μπορεί να μη φέρει όνομα.



Μπορεί να μη συνοδεύεται από “ευχαριστώ”, κορδέλα ή δημοσιότητα.



Όμως έχει ουσία. Έχει καρδιά. Έχει ανθρωπιά.

Κάθε συμμετοχή στην αιμοδοσία είναι ένα ανώνυμο δώρο, που δίνει σε κάποιον συνάνθρωπο τη δυνατότητα να συνεχίσει. Χωρίς να ξέρει από πού ήρθε η βοήθεια. Αλλά νιώθοντάς την.

🔴 Γιατί η αιμοδοσία μας αφορά όλους;

Γιατί το αίμα δεν φτιάχνεται, δεν αγοράζεται και δεν αποθηκεύεται επ’ άπειρον.



Μπορεί να προσφερθεί μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο.



Και πολλές φορές, να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αγωνία και την ελπίδα.

Η δράση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ και αποτελεί κοινωνική προσφορά του Πνευματικού και Νεανικού Κέντρου της Ενορίας Αγίας Τριάδος Ηρακλείου.

ℹ️ Πληροφορίες Συμμετοχής:

📍 Τοποθεσία: Πνευματικό – Νεανικό Κέντρο Αγίας Τριάδος, Σκορδύλων 37, Ηράκλειο



🗓️ Ημερομηνία: Κυριακή 18 Μαΐου 2025



🕘 Ώρες: 09:30 – 13:30



🌐 Ιστοσελίδα: www.agiatriasher.com



📞 Επικοινωνία: 6947030085

