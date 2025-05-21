Αποκάλυψη για Μπάιντεν: Η τελευταία φορά που έκανε εξετάσεις για καρκίνο του προστάτη ήταν το 2014
clock 18:21 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η τελευταία γνωστή εξέταση αίματος για καρκίνο του προστάτη από τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πραγματοποιήθηκε το 2014, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχε κάνει εξετάσεις στα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του.

Το γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά.

Η διάγνωση έθεσε ερωτήματα σχετικά με το πώς ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο, με την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη διάθεσή του, έμαθε τόσο αργά ότι έπασχε από έναν αρκετά κοινό τύπο καρκίνου στους άνδρες της ηλικίας του.

Παραμένει ασαφές εάν ο Μπάιντεν, ως πρόεδρος, αποφάσισε να παραιτηθεί από τον έλεγχο για το ειδικό προστατικό αντιγόνο ή εάν η ιατρική του ομάδα έλαβε αυτήν την απόφαση χωρίς να τον συμβουλευτεί. Ο γιατρός του, Δρ. Κέβιν Ο'Κόνορ, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πολλοί καρκίνοι του προστάτη στις ΗΠΑ ανιχνεύονται με εξέταση αίματος που μετρά το ειδικό προστατικό αντιγόνο ή PSA. Η εξέταση είναι φθηνή και μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση πιθανού καρκίνου πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Ο Μπάιντεν υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος το 2014 και θα ήταν είτε 71 είτε 72 ετών την τελευταία φορά που ήταν γνωστό ότι υποβλήθηκε σε εξέταση, ανάλογα με τον μήνα που διενεργήθηκε η εξέταση.

