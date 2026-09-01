Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι -Σοκαριστικό βίντεο

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Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, μετά το πτώση ενός Boeing 767 που εκτελούσε πτήση μεταφοράς φορτίου για την Amazon.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει το μεγάλο αεροσκάφος ακινητοποιημένο σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, με πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται επίσης φλόγες να καίνε τμήμα της ατράκτου.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και προσγειώθηκε στο Μαϊάμι περίπου στις 14:00 τοπική ώρα. Λίγο μετά την άφιξή του σημειώθηκε το περιστατικό.

An Amazon Prime Air Boeing 767-300 freighter reportedly overshot or veered off the runway at Miami International Airport. A large plume of black smoke is visible. The Federal Aviation Administration issued a ground stop for other planes. Emergency crews are on the scene, but no… — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) September 6, 2026

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφονται αυτοκίνητα και φορτηγά σταματημένα κοντά στο σημείο, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή ακούγονται να αντιδρούν έντονα βλέποντας το φλεγόμενο αεροσκάφος.

To Boeing φαίνεται να έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την άτρακτό του, καθώς βρίσκεται εκτός του διαδρόμου και πάνω στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από την πορεία του.

🚨 BREAKING: PLANE CRASH at Miami International Airport (MIA)







MASSIVE smoke plume seen from miles away.







Pray for the passengers and crew 🙏🏻







It’s unknown exactly how many souls were on board or what type of plane was involved. But initial reports are that the plane overran the… — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026

Ωστόσο, άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος στο έδαφος, λίγο μετά τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Οι εικόνες αυτές ενισχύουν το ενδεχόμενο το Boeing να βγήκε εκτός διαδρόμου κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφηνίσουν τι συνέβη κατά τα κρίσιμα λεπτά της προσγείωσης.

Μετά το περιστατικό επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή στις απογειώσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, σύμφωνα με το 7 News Miami.

Η εξέλιξη προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν μετά το ατύχημα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις συνέπειές του.

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