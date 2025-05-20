Τραγωδία: Νεκρό 5χρονο αγοράκι σε νοσοκομείο
clock 08:43 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός αγοριού μόλις 5 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό τα ξημερώματα της Τρίτης (20/5) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ήταν άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τη γέννησή του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί του ΤΕΠ κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Με εντολή των αρμόδιων Αρχών, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι υπηρεσίες και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο πρόωρα η ζωή του μικρού παιδιού.

Αιφνίδιος Θάνατος Νοσοκομείο Βόλος
