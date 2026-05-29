Σοφία Καλισκάμη: Η 7χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι – «Η βασίλισσα είναι το αγαπημένο μου πιόνι»

Μόλις 7 ετών και βρίσκεται ήδη στην κορυφή της Ευρώπης, η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία U7 στο European School Chess Championship 2026, που διεξήχθη στην Κροατία από τις 27 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου.

Η μικρή σκακίστρια εντυπωσίασε με την απόδοσή της, καθώς αγωνίστηκε σε μεικτό όμιλο απέναντι τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με 8,5 βαθμούς σε σύνολο 9 αγώνων και να στεφθεί ως η απόλυτη πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην ηλικιακή της κατηγορία.

Μινώντας στον ΑΝΤ1 και στο Νίκο Χατζηνικολάου, η μικρή Σοφία είπε χαρακτηριστικά:

«Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τί είναι αυτό και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Η μαμά μου, μου εξήγησε και έτσι ξεκίνησα το σκάκι. Η βασίλισσα είναι το αγαπημένο μου πιόνι».

Σύμφωνα με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η πορεία της Σοφίας στη διοργάνωση ήταν εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας το μεγάλο ταλέντο αλλά και την αφοσίωσή της στο άθλημα.

Η μητέρα της, Ναταλία Μίσκο, η οποία ασχολείται ερασιτεχνικά με το σκάκι, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τόνισε τη σημασία που έχουν οι αγώνες για τα παιδιά, επισημαίνοντας πως «μέσα από αυτούς μαθαίνουν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να διαχειρίζονται την ήττα».

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, αφιερώνοντας δύο έως τρεις ώρες στην προπόνηση, ενώ παράλληλα συνδυάζει το σχολείο με συνεχείς συμμετοχές της σε τουρνουάμ σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Με το χαμόγελο και το πείσμα της, η μικρή πρωταθλήτρια αποτελεί ήδη μια ξεχωριστή ελπίδα για το ελληνικό σκάκι και ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά αθλητών.

Το επόμενο βήμα της είναι η συμμετοχή της στον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο τέλος του μήνα, ενώ όσοι την έχουν γνωρίσει κάνουν λόγο για την ωριμότητα και την οξυδέρκειά της.

πηγή: enikos.gr

