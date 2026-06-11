Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Εφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Την είδηση έκαναν γνωστή συνάδελφοι και φίλοι του που τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις τους στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη.

Ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης έγραψε: "Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς.

Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ.

Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή».



Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά”.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρει:

«Η απώλεια του συντρόφου μας Νίκου Σερβετά είναι πολύ επώδυνη. Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο.

Αεικίνητος, πεισματάρης κα μαχητικός, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως άνθρωπος, ο Νίκος αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους εμάς του φίλους του και τους συντρόφους του.

Αλλά προπαντός στους δικός του ανθρώπους.

Αγαπημένη μας Αγγέλικα, Ειρήνη, Μαριάννα και Δήμο, βαθιά συλλυπητήρια και μια μεγάλη αγκαλιά».

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