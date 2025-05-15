Λάρισα: «Αδιανόητη η απάθεια» του μητροκτόνου - «Πέρασε 12 ώρες στον ίδιο χώρο με ένα πτώμα»

Η μητροκτονία στη Λάρισα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με τον 21χρονο δράστη να χαρακτηρίζεται ως κυνικός και απαθής μετά την άγρια δολοφονία της 52χρονης γυναίκας.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς ανέλαβε την υπεράσπιση του 21χρονου δράστη του στυγερού εγκλήματος.

«Μιλάμε για ένα πρωτοφανές έγκλημα, αφού ο δράστης κατάφερε 21 μαχαιριές στη μητέρα του. Είναι προφανές ότι πάσχει από κάποια ψυχιατρική νόσο», ανέφερε αρχικά και εξήγησε, «είναι αδιανόητη η απάθειά του. Πέρασε 12 ώρες στον ίδιο χώρο με ένα πτώμα, πήγε για καφέ μετά το έγκλημα και μετά κάλεσε τον ξάδερφό του για να πετάξουν το πτώμα».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι στη συνάντηση που είχαν, ο 21χρονος του είπε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον θείο του, που είναι ιερέας, και ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, την οποία απέδωσε στην οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση που είχε, κυρίως μετά τον χωρισμό των γονιών του που ήταν σε διάσταση.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε πως δεν μιλάμε για οργανωμένη δολοφονία με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν πρόχειρα σχεδιασμένη. Επίσης, είπε ότι ο πελάτης του υποστηρίζει ότι η μητέρα του τον μισούσε, τον έβριζε και τον πρόσβαλε συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, σε κλίμα θλίψης και οδύνης τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στα Κοιμητήρια στη Λάρισα, η κηδεία της 52χρονης.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 52χρονη Λουίζα, η δολοφονία της οποίας προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο 21χρονος πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, ενώ ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δράστης μένει στο ίδιο κελί με έναν ιερέα, ο οποίος του ζήτησε να τον εξομολογήσει, αλλά ο 21χρονος αρνήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, όταν συνελήφθη έλεγε στους αστυνομικούς «συγγνώμη» και «δεν είμαι κακός».

Ο 21χρονος μεγάλωσε με τον πατέρα του και στη συνέχεια πήγε και έμεινε με τη μητέρα του, ενώ δεν μπορούσε να στεριώσει σε καμία δουλειά. Ο 21χρονος ήταν ενεργός στα σόσιαλ μίντια, ανεβάζοντας βίντεο ακόμη και μία μέρα πριν τη δολοφονία της μητέρας του.

