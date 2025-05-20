Καταδικάστηκε 50χρονος που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη μέσω διαδικτύου
11:21 | 20/05/2025
newsroom ekriti.gr

Συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε τη Δευτέρα (19/5) δικαστήριο στην Καβάλα σε 50χρονο αγρότη για παρενόχληση ανήλικης μέσω διαδικτύου τον Φεβρουάριο του 2020.

Όπως αναφέρει το proininews.gr, ο κατηγορούμενος που διαμένει σε χωριό έξω από την Καβάλα, καταδικάστηκε και για τις δύο σε βάρος του κατηγορίες: Πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά και τις δύο πράξεις. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ επικοινωνία μέσω Instagram με τη 15χρονη και ποτέ δεν ζήτησε και ποτέ δεν του έστειλε φωτογραφία με γυμνό το στήθος της.

Στην ακροαματική διαδικασία δεν επιβεβαιώθηκε να έγινε κάτι τέτοιο αλλά στην κατάθεση της – κατέθεσε ηλεκτρονικά- το ισχυρίστηκε η καταγγέλλουσα. Εκείνη την εποχή η 15χρονη (σήμερα 20 ετών) αποκάλυψε το τι συνέβαινε αρχικά στο προσωπικό του «Χαμόγελου του Παιδιού» αφού ήταν φιλοξενούμενη σε δομή του στην Αθήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε οδηγό τουριστικού λεωφορείου στο λιμάνι

Αρκαλοχώρι: Τί ερευνούν οι Αρχές για την καταστροφική πυρκαγιά στην επιχείρηση

