«Αίσιο τέλος είχε η τύχη των παιδιών που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά την άγρια δολοφονία της μητέρας από τον πατέρα τους», σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος ανέφερε πως η επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της θα περάσει στην αδερφή της, δηλαδή στη θεία των παιδιών.

«Χθες το απόγευμα έφυγαν από το νοσοκομείο, αφού ο εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια στη θεία, αδελφή της μητέρας. Η εκκλησία και τοπικοί φορείς θα σταθούν αρωγοί στη προσπάθεια της θείας ώστε τα παιδιά να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή». «Αρκεί η βοήθεια αυτή να κρατήσει για πάντα, ακόμη και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω από τα παιδιά» τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Καλαμάτα: Στην αδερφή της 39χρονης Βασιλικής η επιμέλεια των παιδιών της

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι «δικαιωθήκαμε για τις απόψεις που δημόσια εκφράσαμε ότι μόνο η θεία με την απαραίτητη συνδρομή είναι ικανή να λάβει την επιμέλεια των παιδιών.

«Το κράτος κοινωνικής προστασίας να σταθεί αρωγός στη θεία και τα παιδιά, όπως πρέπει να κάνει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. Υπάρχουν δεκάδες κακοποιημένα παιδιά με προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον που βρίσκονται παρκαρισμένα στα νοσοκομεία μήνες χωρίς να ασχολείται κανείς μαζί τους πλην των νοσοκομείων που δεν είναι δουλειά τους.

Ευαισθησία λοιπόν και αρωγή για όλα τα κακοποιημένα ή εγκαταλελειμμένα παιδιά ανεξάρτητα αν απασχολούν ή όχι τη δημοσιότητα» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

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