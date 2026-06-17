Βγήκε το 1ο αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Τεχνητής Νοημοσύνης για όλο το Δημόσιο

ο Πανεπιστήμιο Πατρών μπαίνει δυναμικά στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης και στον δημόσιο Τομέα και πρωτοπορεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανακοινώνοντας το πρώτο εξειδικευμένο εξ αποστάσεως πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη για δημόσιους υπαλλήλους αποκλειστικά!

Το πρώτο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Α.Ι. στην Ελλάδα για το Δημόσιο

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών επιμορφώνει ο Πανελλαδικά κάθε χρόνο πάνω από 20.000 ενήλικες και πρωτοπορεί στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι το πρώτο ΑΕΙ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που δημιούργησε αναγνωρισμένες επιμορφώσεις με πιστωτικές μονάδες ECTS πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πλέον παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στον Δημόσιο Τομέα», ένα σύγχρονο, στοχευμένο και απολύτως επίκαιρο πανεπιστημιακό πιστοποιητικό, σχεδιασμένο για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη υπηρεσιών, εργαζόμενους σε φορείς του Δημοσίου και όσους θέλουν να κατανοήσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση.

Στο τέλος του προγράμματος ο επιμορφούμενος δημόσιος Υπάλληλος λαμβάνει το 1ο πανεπιστημιακό πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πράξη της δημόσιας διοίκησης

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε πραγματικές διοικητικές ανάγκες και όχι σε αφηρημένες τεχνολογικές έννοιες.

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε εργασίες όπως:

η σύνταξη αναφορών, εισηγήσεων και υπηρεσιακών σημειωμάτων,

η περίληψη μεγάλων νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων,

η ταξινόμηση και οργάνωση πληροφοριών,

η ανάλυση αιτημάτων πολιτών,

η δημιουργία προσχεδίων απαντήσεων,

η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών,

η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων,

η παρακολούθηση δεικτών και δεδομένων πολιτικής.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με την καθημερινότητα του δημοσίου υπαλλήλου και δείχνει πώς τα νέα εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικός μηχανισμός, χωρίς να υποκαθιστούν την ανθρώπινη κρίση, την ευθύνη και τη θεσμική λειτουργία της διοίκησης.

AI Act, προσωπικά δεδομένα και υπεύθυνη χρήση

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του προγράμματος είναι η έμφαση στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Δημόσιο Τομέα δεν μπορεί να γίνεται πρόχειρα, αποσπασματικά ή χωρίς κανόνες. Οι δημόσιες υπηρεσίες χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα, διοικητικές πράξεις, αιτήματα πολιτών και πληροφορίες που απαιτούν ακρίβεια, διαφάνεια και ασφάλεια.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες για:

το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη,

το AI Act,

την προστασία προσωπικών δεδομένων,

τη δεοντολογική χρήση συστημάτων ΤΝ,

τους κινδύνους λανθασμένων ή μη επαληθευμένων απαντήσεων,

την ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας,

τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη χρήση αλγοριθμικών εργαλείων.

Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Δημόσιος Τομέας δεν χρειάζεται απλώς χρήστες εργαλείων A.I., αλλά στελέχη που κατανοούν πώς, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο νόμιμο, ασφαλή και αποτελεσματικό.

Από το ChatGPT και το Claude έως το Copilot: Τα εργαλεία της νέας διοίκησης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σύγχρονα εργαλεία παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης που ήδη διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον εργασίας.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει το Microsoft Copilot ως κεντρικό εργαλείο οργανωσιακής και επιχειρησιακής χρήσης, με έμφαση σε περιβάλλοντα enterprise, στην προστασία δεδομένων και στη χρήση του μέσα σε διοικητικές ροές εργασίας.

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν εργαλεία όπως:

το ChatGPT, για παραγωγή, επεξεργασία και βελτίωση κειμένων, ανάλυση πληροφοριών και υποστήριξη διοικητικών εργασιών,

το Claude, για σύνθετη ανάλυση εγγράφων, επεξεργασία μεγάλων κειμένων, σύγκριση περιεχομένων και παραγωγή τεκμηριωμένων απαντήσεων,

το Gemini, για αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ στο οικοσύστημα της Google,

το NotebookLM, για οργάνωση πηγών, μελέτη εγγράφων, σύνθεση πληροφοριών και δημιουργία στοχευμένων περιλήψεων.

Πάνω από 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν επιμορφωθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΚ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ έχουν επιμορφώσει περισσότερους από 90.000 δημόσιους υπαλλήλους και εργαζόμενους, μέσα από μοριοδοτούμενα και εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης.

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