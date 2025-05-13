Τιμωρός: Ο Αντρέας, η Μαρίνα και η Αγγελική περνάνε ώρες αγωνίας

Ο Τιμωρός: Τρίτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 72: Ο Μάρκος βρίσκεται στο έλεος των κακοποιών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να του κάνουν κακό, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Φαρίνι. Ο Αντρέας, η Μαρίνα και η Αγγελική περνάνε ώρες αγωνίας. Την ίδια στιγμή, η Έλλη προσπαθεί να μάθει περισσότερα για το παρελθόν, ενώ ο Αντώνης μαθαίνει για την επικείμενη αγορά της βίλας στο όνομα της Ναταλίας και γίνεται έξαλλος. Ο Πέτρος την προειδοποιεί να πάρει την Ισαβέλλα με το μέρος της, για να μην τους δημιουργήσει προβλήματα. Παράλληλα, η Εβίτα συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει το κολιέ της και το ζητά από τον Λεωνίδα, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τη φρικτότερη αλήθεια της ζωής του: Η Εβίτα είναι κόρη του! Κι ενώ ο Μάρκος δίνει αγώνα για να σώσει τη ζωή του, η Έλλη θα κληθεί να διαχειριστεί κάτι αναπάντεχο…

Διαβάστε επίσης

Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόοδος»