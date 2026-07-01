Σκιαδαρέσης: "'Εχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο «Καφέ της Χαράς»"

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε στο vidcast "Τσάι με Λεμόνι" και εξήγησε πως λόγω της δημοσιότητας που πήρε ο ρόλος του Φατσέα στον "Καφέ της Χαράς" έχασε αρκετές δουλειές.

«Δεν ήταν κάποια στρατηγική ή στόχος να γίνω γνωστός. Μάλλον το αντίθετο. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να γίνω γνωστός. Με χάλασε που έγινα γνωστός. Δεν μου έκατσε καλά γιατί μου αρέσει πολύ να περνάω απαρατήρητος και να μπορώ να ιδιωτεύω και πλέον δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συνδυάζεται η προσωπική ζωή με τη δουλειά του ηθοποιού, αλλά η δημοσιότητα είναι κομμάτι της δουλειάς και η προσωπική ζωή είναι κάτι άλλο, που πάντα ήθελα να τα κρατάω για εμένα και ήθελα να έχω τη δυνατότητα να έχω τις δικές μου προσωπικές στιγμές, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό χάλασε», είπε αρχικά.







«Η δημοσιότητα που έλαβα από το Καφέ της Χαράς ήταν κάτι σοκαριστικό στην αρχή, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ. Μετά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι πλέον», σημείωσε και πρόσθεσε πως επηρεάσε ακόμη και τις προτάσεις που δεχόταν στη δουλειά του: «Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο Καφέ της Χαράς. Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο - παρόλο που δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί- και όταν έπαιξα στο Καφέ της Χαράς είναι σαν να είπαν “αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό”, που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα, αυτό στην αρχή μου κλώτσησε, με στεναχώρησε, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν», δήλωσε.

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