Παπαδημητρίου: Ο γιος της πήρε το πτυχίο του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο μεγαλύτερος γιος τηςΝτορέττας Παπαδημητριου που έχει αποκτήσει με τον Κώστα Πηλαδάκη, Διονύσης, πήρε το πτυχίο του. Μάλιστα, η περήφανη μητέρα, πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Έτσι μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, διάφορα στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του παιδιού της.

«Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του.

Συγχαρητήρια παιδί μου! Η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει κι εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Μπράβο σου αγόρι μου. Σε λατρεύω»., έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας

Διαβάστε επίσης

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Επέστρεψαν στην Αγγλία μαζί με τα παιδιά τους

Ρένος Χαραλαμπίδης: "Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για Ωραία Ελένη μία Αφρικανή"