GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο με δυο δάχτυλα και στέλνει μήνυμα
μουγκοπέτρος
clock 09:00 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Άρης Μουγκοπέτρος  έπαιξε κλαρίνο μπροστά σε φίλους και έστειλε μήνυμα δύναμης και αντοχής καθώς κατάφερε να παίζει με δυο δάχτυλα μετά τον ακροτηριασμό του. Στο βίντεο που δημοσίευσε, παίζει κλαρίνο και χειροκροτείται ακόμα και από μέλη της ορχήστρας που τον παρακολουθούσαν.

«Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως οχι!» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο

«Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή», συμπλήρωσε.

μουσικος Κλαρινο
