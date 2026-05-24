Γαβαλάς: «Μετά τη φυλακή ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη φυλακή.

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήρανε από το δημόσιο. Βέβαια καλά κάνανε γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα… Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή.

Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στυλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

H Βαλεντίνη Παπαδάκη για τον γάμο με τον Κώστα Σόμμερ

O Δημήτρης Κοργιαλάς σχολιάζει την ένταξη της Κατερίνας Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού