Η Βρισηίδα Ανδριώτου έριξε «άκυρο» στο Emily in Paris

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα και αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση για τη σειρά Emily in Paris, όμως οι ανάγκες της παραγωγής δεν την κάλυπταν επαγγελματικά.

«Δεν ζηλεύω ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα να συμμετέχω κι εγώ στο “Emily in Paris”, αλλά έψαχναν περισσότερο κομπάρσους. Και είπα, παιδιά, έχω εκπομπή εδώ πέρα, δεν μπορώ να πάω για κομπάρσος τώρα για να φανεί μια πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει, είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την προσωπική της ζωή;

«Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, έχω έναν σύντροφο. Δόξα το Θεό, είμαστε καλά. Το έχω προσωπικό, το έχω έτσι κλείσει. Και γι’ αυτό είμαστε και καλά! Έτσι, μακριά από τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο για εμένα. Είχε πολλά τικ, όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag! Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι και περισσότερο, κάθε μέρα έχω την ανάγκη να θέλω να τον βλέπω. Σίγουρα!»

Διαβάστε επίσης

Να μ' αγαπάς: H Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια

Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη φωτογραφία με μπικίνι, μετά τη γέννηση του γιου της