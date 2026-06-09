ΤΡΙ.09 Ιου 2026 00:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Να μ' αγαπάς: H Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια
να μ αγαπας
clock 11:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 123: Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συγκρούονται για το κόστος απομάκρυνσης της Σοφίας, ενώ ο Ορφέας αρνείται να εμπλακεί ξανά επιχειρηματικά. Η Σοφία και ο Μιχάλης κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, αλλά αποκαλύψεις στο Δ.Σ. ανατρέπουν προσωρινά τα δεδομένα. Παράλληλα, σχέσεις δοκιμάζονται και προσωπικές εντάσεις φουντώνουν. Στο τέλος, η Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια.

Διαβάστε επίσης 

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Καρακάση: "Bρισκόμαστε στη διαδικασία αναδοχής, το παιδί δυσκολεύεται λίγο, περιμένουμε να νιώσει έτοιμο"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis