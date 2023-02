Η Δέσποινα Βανδή μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Μάλιστα το ζευγάρι βρέθηκε και στα καραρίνια και φυσικά δεν έλειψαν και οι κοινές τους φωτογραφίες.

«She is a super star! The one and only! Περάσαμε μια τέλεια βραδιά! Love you sooooooo!!!», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η Δέσποινα Βανδή.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε μαζί μας:

Διαβάστε επίσης Monica Bellucci – Tim Burton: Το νέο ζευγάρι της showbiz