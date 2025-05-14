ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ηρόδοτος: Κρίσιμη αναμέτρηση σήμερα με Ασπρόπυργο για την άνοδο στην Γ Εθνική
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
clock 07:16 | 14/05/2025
newsroom ekriti.gr

 Ο Ηρόδοτος υποδέχεται σήμερα Τετάρτη (14/10 - 17:00) τον Ασπρόπυργο , στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των μπαράζ ανόδου στην Γ Εθνική και θέλει να πάρει μία ακόμα νίκη για να μπει πλέον δυνατά στο παιχνίδι της ανόδου.

Η νίκη επί του Αίαντα έδωσε στον Ηρόδοτο ψυχολογία και δύναμη για την συνέχεια μετά το κακό ξεκίνημα αλλά όπως δήλωσε και ο Μανόλης Παπαματθαιάκης μετά το παιχνίδι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και δύσκολος. Το σημερινό ματς είναι καθοριστικό και μια νίκη μπορεί να αλλάξει τελείως τα δεδομένα υπερ της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14/5(17:00)

Ηρόδοτος-Ασπρόπυργος: Καλυβιανάκης, Βλαχάκης -Βαρβαντάκης (Ρεθυμνου)

Γρανίτης-Νεάπολη: Κλαμπατσέας, Τζανιδάκης-Μασέλη (Ηρακλείου)

Ερμής Ζωνιανών – Δόξα Βύρωνος (15.30): Κουκουράκης, Μαυρεδάκης-Μαρκάκης (Χανιων)

Η Βαθμολογία

                                           ΑΓ   ΒΑΘ   ΓΚΟΛ

Γρανίτης                           2     6      (4-1)

-. Ερμής Ζωνιανών          3     6      (3-2)

3.Δόξα Βύρωνα               3      5     (3-0)

—————————————

4. Αίας Σαλαμίνας           3      4     (3-1)

5. Ηρόδοτος                    3      3     (1-5)

 6. Ασπρόπυργος             2      1      (0-1)

7. Νεάπολη                     2      0     (0-4)

