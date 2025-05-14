Χαρακόπουλος για τα γκαζάκια στο σπίτι του: Θρασύτατοι τραμπούκοι

«Είχαμε άγιο» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διαμένει στο Πετράλωνα σήμερα τα ξημερώματα







Ο κ. Χαρακόπουλος έκανε λόγο για «θρασύτατους τραμπούκους» σημειώνοντας ότι «η τοξικότητα μπορεί να οπλίσει τα χέρια νέων τρομοκρατών και η νέα τρομοκρατία είναι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα».







Όπως είπε «περί τις 3 παρά 10 ξυπνήσαμε με μια αίσθηση καπνού. Νομίζαμε ότι κάτι καίγεται τη γειτονιά. Τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι εμείς καιγόμαστε. Προσπάθησα να κατέβω κάτω, ήταν δύσκολο από τους καπνούς, έβαλα μια βρεγμένη πετσέτα. Ευτυχώς είχαμε άγιο, δεν εξερράγη, πήρε φωτιά και έκαψε την πόρτα».

«Κι άλλες φορές υπήρξα θύμα τέτοιων ενεργειών. 20 χρόνια στη Βουλή πολιτεύομαι με τον σταυρό στο χέρι υπερασπιζόμενος τους αδύναμους. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι θρασύτατοι τραμπούκοι. Ξέρω ότι η τοξικότητα δηλητηριάζει την κοινωνία και μπορεί να οπλίσει τα χέρια νέων τρομοκρατών» πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος.







«Όσοι συστηματικά υπονομεύουν τη δικαιοσύνη ρίχνουν νερό σε ένα νέο κύμα τρομοκρατίας και το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέα τρομοκρατία» καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ.

ΝΔ: Οι επικίνδυνοι, θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας φοβίζουν

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία «καταδικάζει την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας όπου κατοικεί ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο».







«Οι επικίνδυνοι, θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας φοβίζουν! Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια τους» καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ για τα γκαζάκια στο σπίτι του Μάξιμου Χαρακόπουλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη Βουλή η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό - Τι προβλέπει

Έπαινοι Μερτς για το "success story" της 6ήμερης εργασίας στην Ελλάδα και η "διόρθωση" Μητσοτάκη (βίντεο)

Τέμπη: Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το πόρισμα Καρώνη