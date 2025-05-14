Στη Βουλή η τροπολογία για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό - Τι προβλέπει

Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.3213/2003 αναφορικά με τους περιορισμούς υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών όσον αφορά στη συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή, με τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, από τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται η οριζόντια απαγόρευση της συμμετοχής των προσώπων της Παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) (Πρωθυπουργός, αρχηγοί των πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται Εθνικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, Υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, Υφυπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές, όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, περιφερειάρχες και δήμαρχοι) σε εταιρείες με έδρα αλλοδαπή.

Όσον αφορά, όμως, στους συζύγους, εν διαστάσει συζύγους, πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τους πρώτου βαθμού συγγενείς, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή των ανωτέρω προσώπων της παρ. 1, ο ανωτέρω σημαντικός περιορισμός οικονομικής ελευθερίας, όπως κατοχυρώνεται κατά Σύνταγμα και ενωσιακό δίκαιο, χρήζει εξορθολογισμού, αναφέρεται στη αιτιολογική έκθεση.

Τούτο είναι αναγκαίο, σημειώνεται επίσης, διότι τα ανωτέρω πρόσωπα που απλώς τυγχάνει να συνδέονται προσωπικά με πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν επιλέξει τα ίδια μια τέτοια πολιτική δραστηριότητα· κρίνεται, συνεπώς, αναλογικότερο να απαγορεύεται να συμμετέχουν όχι σε κάθε εταιρεία που εδρεύει εξωτερικό, αλλά μόνο σε όσες εταιρείες έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), και εκείνη των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά”.

Στόχος της εν λόγο προωθούμενης ρύθμισης, είναι, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ο εξορθολογισμός της δυνατότητας συμμετοχής σε εταιρείες ως προς συγγενείς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα.

Με την ίδια τροπολογία αυξάνεται, ανά άτομο, κατά 20 (από 200 σε 220) το ανώτατο όριο ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας ανά εξάμηνο, για τα πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Στόχος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η αποτελεσματικότερη κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών τους αναγκών και η βελτίωση τς ταχύτητας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών του ΕΚΑΒ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Παρεμβάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.