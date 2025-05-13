Έπαινοι Μερτς για το "success story" της 6ήμερης εργασίας στην Ελλάδα και η "διόρθωση" Μητσοτάκη (βίντεο)

Δεδομένο φάνηκε να θεωρεί ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται η 6ήμερη εργασία με αποτέλεσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να χρειαστεί να δώσει διευκρινίσεις και να τον «διορθώσει».

«Τι θα μπορούσατε να αντιγράψετε ή να διδαχθείτε από το ελληνικό success story» ρωτήθηκε ο Καγκελάριος.

Η απάντησή του ήταν η εξής:

«Πολύ προσεκτικά παρακολουθήσαμε τι έκανε η Ελλάδα. Επιστροφή στην εβδομάδα εργασίας των 6 ημερών. Είναι αδύνατο, αδιανόητο κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Αλλά οι πολύ μικρές αλλαγές…. δεν θα πρέπει να μιλάμε για μέγιστο όριο εργασίας 8 ωρών αλλά για μέγιστο όριο ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, αυτό είναι ένα βήμα και δείχνει ότι και εμείς είμαστε να κάνουμε κάτι επιπλέον δουλεύοντας. Όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτά είναι αδιανόητα στη Γερμανία, να δουλεύει κανείς 40 ώρες την εβδομάδα, συστήνω να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα. Έκαναν πολλά παραπάνω από αυτά όσον αφορά στο εβδομαδιαίο όριο εργασίας. Μπορούμε πραγματικά να διδαχθούμε από την Ελλάδα».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έσπευσε να διορθώσει ευγενικά τον Καγκελάριο λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο για τα καλά του λόγια. Απλά να διευκρινίσω όμως ότι το πενθήμερο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Έχουμε προσθέσει όμως βαθμούς ευελιξίας στην εργατική νομοθεσία ώστε να μπορούμε και τα εργατικά δικαιώματα να διασφαλίζουμε αλλά και να στηρίζουμε την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων».

Δείτε το βίντεο από το 26' λεπτό:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλες οι ανατροπές που φέρνει στα εργασιακά το νέο ν/σ

Τέμπη: Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το πόρισμα Καρώνη

ΣΥΡΙΖΑ: Ενδείξεις κακουργημάτων για τον Καραμανλή – «Να μην ακολουθηθεί διαδικασία Τριαντόπουλου»