ΣΥΡΙΖΑ: Ενδείξεις κακουργημάτων για τον Καραμανλή – «Να μην ακολουθηθεί διαδικασία Τριαντόπουλου»

Στην κατεύθυνση της άσκησης κακουργηματικών διώξεων για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωράκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky «στο θέμα των Τεμπών, ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή με θεσμική υπευθυνότητα και με μοναδικό γνώμονα να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς μελετούμε διεξοδικά τη δικογραφία, που είναι ογκωδέστατη. Μέχρι τώρα, οι ενδείξεις μάς οδηγούν στην κατεύθυνση της άσκησης κακουργηματικών διώξεων σε βάρος του κ. Καραμανλή».

Συμπλήρωσε ότι «εμείς θα επιδιώξουμε συναινέσεις, από ‘κει και πέρα, με τα άλλα κόμματα. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πουν ότι αυτό το πόρισμα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του ΠΑΣΟΚ ή οποιουδήποτε άλλου. Εμάς μας ενδιαφέρει το πόρισμα να είναι δομημένο, να είναι δεμένο, ούτως ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν ότι γίνεται μια ουσιαστική και ειλικρινής προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κ. Καραμανλής είχε λάβει ειδοποιήσεις από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από την διοίκηση της ίδιας της της εταιρείας, από τους εργαζομένους, από τους συνδικαλιστές, από υπηρεσιακά στελέχη, σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο. Επομένως, έχουμε μία ακολουθία γεγονότων που αποδεικνύουν ότι ο ίδιος είχε λάβει γνώση».

«Να μην ακολουθήσει τη διαδικασία Τριαντόπουλου»

Όσον αφορά τον πρώην υπουργό κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε πως «έχει πει μόνος του, πολλές φορές, ‘ελάτε να με ελέγξετε’. Και ο κ. Φάμελλος ζήτησε να συσταθεί η ειδική επιτροπή που προβλέπεται, προκειμένου να ελεγχθεί. Εμείς θέλουμε να ελεγχθούν τα πάντα».

Ο κ. Θεοδωράκης τόνισε πως «αυτή τη φορά η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να σεβαστεί το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Να μην ακολουθήσει τη διαδικασία Τριαντόπουλου. Πρέπει να γίνει η Προανακριτική κανονικά, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, να κληθούν οι μάρτυρες, να έρθουν τα αποδεικτικά στοιχεία, να γίνει συζήτηση, όπως προβλέπεται. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαξίωση και του Κοινοβουλίου και των θεσμών στη χώρα.

Τέλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη προανακριτική επιτροπή απέκλεισε μάρτυρες. Δεν τόλμησε να καλέσει τον Κ. Γενηδούνια. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε ότι ήταν ‘κακή στιγμή’ για το ελληνικό Κοινοβούλιο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα Καρώνη του ΕΜΠ -Τι λέει για τα έλαια σιλικόνης

Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη μητέρα του ο 21χρονος - «Με μισούσε, γι' αυτό τη σκότωσα» είπε

Καρκίνος: Αυξάνονται τα περιστατικά στους κάτω των 50 - Ποιοι τύποι έχουν αυξημένη συχνότητα