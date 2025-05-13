Όλες οι ανατροπές που φέρνει στα εργασιακά το νέο ν/σ

Στις αρχές Ιουνίου κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει fast track διαδικασίες για προσλήψεις και απολύσεις, καθιέρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης και διευκολύνσεις στη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά στο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας που αποτελεί που αποτελεί ευρύ θέμα συζητήσεων και ανησυχιών, η διάταξη θα προβλέπει τη διευθέτηση του ωραρίου λειτουργίας σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Δηλαδή, ο εργοδότης, με την υποχρεωτική συναίνεση των εργαζομένων(!), θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές των ωραρίων εργασίας από εβδομάδα σε εβδομάδα, εάν υπάρχουν ανάγκες για αύξηση της παραγωγής της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι υφιστάμενες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνιου εργασίας σε έως και εξάμηνη διάρκεια και το υπουργείο Εργασίας, υποχωρώντας στις πιέσεις των εργοδοτών, επιχειρεί να καταστήσει πιο ευέλικτο το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το εργασιακό νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

Ευέλικτες προσλήψεις και απολύσεις στο πλαίσιο και της λειτουργίας του Εργάνη ΙΙ, με τον εργοδότη να μπορεί να ενημερώνει το ΕΡΓΑΝΗ, ολόκληρο το 24ωρο ακόμη και τα Σαββατοκύριακα και αργίες για τις μεταβολές στη σύνθεση του προσωπικού.

Καθιερώνεται η δυνατότητα προσλήψεων για δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών.

Νομοθετείται η δυνατότητα της παράλληλης απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως σε περισσότερους του ενός, εργοδότες.

Παρέχεται η ευχέρεια υπογραφής συμβάσεων ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες, εντός ενός ομίλου, ο οποίος μπορεί να έχει περισσότερες της μίας δραστηριότητες.

Καθιερώνονται περισσότερα κριτήρια, που θα ισχύουν προκειμένου μια επιχείρηση να εξαιρεθεί από τη χορήγηση αυξήσεων αποδοχών, οι οποίες προβλέπονται από την κλαδική σύμβαση εργασίας. Σήμερα προβλέπεται πως αν μια επιχείρηση είναι ζημιογόνος να εξαιρείται των όποιων αυξήσεων έχουν συμφωνηθεί.

Καθιερώνεται η «ευέλικτη» προσέλευση στους χώρους εργασίας στη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την αναγνώριση «νεκρού χρόνου» προσέλευσης και αποχώρησης περίπου 10 λεπτών.

Μειώνεται το ποσοστό εκπροσώπησης των εργοδοτών που απαιτείται για την υπογραφή και επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας (πιθανόν από 50%+1 σε 40%).

Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κήρυξη μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής.

Αλλάζουν ξανά οι δομές και ρόλος των Μητρώων Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων.

Στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αναρτώνται μόνο οι βασικοί όροι των συμβάσεων των εργαζομένων.

Καταργείται το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) για εκτός έδρας εργασία.

πηγή: sofokleous.gr

