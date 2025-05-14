Φοιτητικές εκλογές: Σε εξέλιξη η διαδικασία στα Πανεπιστήμια

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης και συγκεκριμένα στις 07.00 άνοιξαν οι κάλπες στις περισσότερες σχολές της χώρας για την διεξαγωγή των Φοιτητικών Εκλογών.

Σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών και να εξελιχθεί ομαλά η εκλογική διαδικασία.

Με επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει, θα πρέπει να επιδεικνύει στην εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) της σχολής του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα, απαγορεύεται η συμμετοχή στις εκλογές.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα - αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης – παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες.

Του δικαιώματος ψήφου στερούνται όσοι είναι ένστολοι.

