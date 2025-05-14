Ηράκλειο: Έκανε άνω κάτω την πτήση... για ένα αναψυκτικό
clock 09:27 | 14/05/2025
newsroom ekriti.gr

Χειροπέδες σε έναν Ιταλό φόρεσαν οι Αστυνομικοί του Αεροδρομίου Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης" ο οποίος έκανε άνω κάτω το αεροπλάνο με αφορμή την πληρωμή ενός αναψυκτικού.

Ο Ιταλός ταξίδευε από την Μασαλία για το Ηράκλειο όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης ζήτησε να αγοράσει εντός του αεροπλάνου ένα αναψυκτικό.

Όταν το πλήρωμα τον ενημέρωσε ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με χρήση χρεωστικής κάρτας εκείνος αντέδρασε άσχημα και άρχισε να φωνάζει καθώς ήθελε να πληρώσει με μετρητά.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ηράκλειο με την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στην συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς.

Αεροδρόμιο Ηρακλείου Σύλληψη Αστυνομία
