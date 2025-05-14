Γιαγιά Κλαυδίας: "Θα ήθελα η Κλαυδία να πάρει την πρώτη θέση, δεν θα σας ντροπιάσει"

Η γιαγιά Κλαυδία μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την εγγονή της και πόσο υπερήφανη είναι για εκείνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα σκουλαρίκια που θα φοράει η Κλαυδία, τα οποία ήταν δικά της και της έκανε δώρο πριν την Eurovision.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω μιλήσει με την Κλαυδία, δεν είναι αγχωμένη. Είμαι χαρούμενη που έφτασε εκεί που ήθελε να φτάσει και θα την δούμε στη Eurovision. Είναι σεμνή, είναι ωραία, μιλάει με όλους. Εγώ θα ήθελα η Κλαυδία να πάρει την πρώτη θέση και να σηκώσει ψηλά την Ελλάδα. Η Κλαυδία είναι πολύ καλό παιδί, έκαναν πολύ καλά και την έστειλαν εκεί, δεν θα σας ντροπιάσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ρούχα της μου άρεσαν πολύ. Φοράει τα σκουλαρίκια μου, τα οποία της τα είχα δώσει πριν την Eurovision», πρόσθεσε.

