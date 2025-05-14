ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 01:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Γιαγιά Κλαυδίας: "Θα ήθελα η Κλαυδία να πάρει την πρώτη θέση, δεν θα σας ντροπιάσει"
γιαιγ
clock 09:00 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η γιαγιά Κλαυδία μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την εγγονή της και πόσο υπερήφανη είναι για εκείνη. Παράλληλα,  αναφέρθηκε και στα σκουλαρίκια που θα φοράει η Κλαυδία, τα οποία ήταν δικά της και της έκανε δώρο πριν την Eurovision.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω μιλήσει με την Κλαυδία, δεν είναι αγχωμένη. Είμαι χαρούμενη που έφτασε εκεί που ήθελε να φτάσει και θα την δούμε στη Eurovision. Είναι σεμνή, είναι ωραία, μιλάει με όλους. Εγώ θα ήθελα η Κλαυδία να πάρει την πρώτη θέση και να σηκώσει ψηλά την Ελλάδα. Η Κλαυδία είναι πολύ καλό παιδί, έκαναν πολύ καλά και την έστειλαν εκεί, δεν θα σας ντροπιάσει», είπε χαρακτηριστικά.

 «Τα ρούχα της μου άρεσαν πολύ. Φοράει τα σκουλαρίκια μου, τα οποία της τα είχα δώσει πριν την Eurovision», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης 

Μαμαλάκης: «Δεν είχα θεραπευτεί από την τροφική δηλητηρίαση και έπαθα ουρολοίμωξη, έβγαλα τον προστάτη και τώρα έσπασα το ισχίο μου»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Eurovision Ελλάδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis