Super League – Play Out: Συνέχεια σήμερα με την 8η αγωνιστική - Σε δύσκολη θέση η Καλλιθέα

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η σημερινή (14/5) 8η αγωνιστική των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League, αναφορικά με την ομάδα που θα ακολουθήσει τη Λαμία στην πιο κάτω κατηγορία. Σε πιο δύσκολη θέση είναι η Athens Kallithea FC που, υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό, παίζει το τελευταίο της χαρτί.

Το κακό για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, είναι πως δεν κρατάει πια την τύχη στα χέρια της. Η «λευκή» ισοπαλία με τον Παναιτωλικό και η βαριά ήττα στη Λιβαδειά (4-1), σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του Βόλου και του Πανσερραϊκού, έφεραν την Athens Kallithea FC στο -7 από την παραμονή, μόλις τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Περιθώρια για στραβοπατήματα δεν υπάρχουν για το σύλλογο των νοτίων προαστίων που, όμως, φέτος μετράει τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς κόντρα στην ομάδα του Χουάν Φεράντο (2-1 και 3-1 στις Σέρρες, 1-2 στη Λεωφόρο). Τα «λιοντάρια» ναι μεν ηττήθηκαν από την υποβιβασμένη Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος» (2-1), ωστόσο η απώλεια βαθμών της Καλλιθέας τα κράτησε σε απόσταση ασφαλείας.

Στην ίδια μοίρα με τον Πανσερραϊκό, δηλαδή στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, βρίσκεται και ο Βόλος. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού στα Play Out, όπως φάνηκε και από το επιβλητικό 0-3 μέσα στο Αγρίνιο. Τώρα, υποδέχεται τη Λαμία που, ναι μεν έχει υποβιβαστεί εδώ και εβδομάδες, ωστόσο παίζει για τη φανέλα, την Ιστορία και το γόητρο, όπως έδειξε στην πρόσφατη νίκη επί του Πανσερραϊκού – και μάλιστα με ανατροπή στο σκορ. Αξιοσημείωτο πως οι δυο ομάδες έχουν φέρει φέτος όλα τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια μέχρι στιγμής (1-0 και 1-3 στο «Αθανάσιος Διάκος», 0-0 στο Πανθεσσαλικό).

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πρώτο χρονικά ματς της αγωνιστικής, Λεβαδειακός και Παναιτωλικός θα τεθούν αντιμέτωποι με έπαθλο την πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα. Εξαιρετικοί οι Βοιωτοί, δεν άφησαν περιθώρια στην Athens Kallithea FC, φιλοδωρώντας τη με τέσσερα γκολ (4-1), στερώντας της, παράλληλα, πολλές από τις πιθανότητες παραμονής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο Νίκος Παπαδόπουλος θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στον πάγκο του Λεβαδειακού. Κάτι που πιθανότατα συμβεί και με τον Γιάννη Πετράκη, παρά το ότι τα «καναρίνια» στα Play Out απλά κάνουν… συντήρηση της διαφοράς από την επικίνδυνη ζώνη. Η βαριά ήττα με 3-0 από τον Βόλο αμαύρωσε κάπως την καλή εικόνα όλης της σεζόν, ωστόσο υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν τα πράγματα. Πάντως, ο Παναιτωλικός φέτος ακόμη να κερδίσει τους «πράσινους» (0-0 και 1-2 στο Αγρίνιο, 1-1 στη Λιβαδειά).

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League

Τετάρτη 14 Μαΐου 2025

18:00 Novasports Prime: «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD: «Απόστολος Νικολαΐδης», Athens Kallithea FC – Πανσερραϊκός

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD: Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Λαμία

Βαθμολογία PLAY OUT

9. Λεβαδειακός 44

10. Παναιτωλικός 39

11. Πανσερραϊκός 36

12. Βόλος 36

——————————————

13. Καλλιθέα 29

14. Λαμία 20